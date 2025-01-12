Зірка "Тіней забутих предків" серйозно оскандалилася через відмову говорити українською на сцені

Зірка фільму "Тіні забутих предків", акторка Лариса Кадочникова потрапила у гучний скандал через відмову на публіці говорити українською.

Артистка виступала на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно. Свою промову 87-річна Кадочникова розпочала російською мовою. Однак журналіст Руслан Кошовенко попросив акторку перейти на українську мову. На що артистка йому відмовила. Знаменитість заявила, що має право розмовляти будь-якою мовою, і попросила поважати її. За словами Кадочникової, українською вона грає в театрі. Також акторка закликала ставитися з розумінням одне до одного та не ворогувати.

"Я українською мовою граю в театрі. Ви мене вибачте, але я маю право говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України. Я нікуди не виїжджала, я тут і граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла ще сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна — одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти за дрібниці одне одного — то ми загинемо", - заявила зі сцени акторка.

Зірка "Тіней забутих предків" потрапила у скандал через публічну відмову переходити на українську

Присутні в залі підтримали Ларису Кадочникову. Артистці почали аплодувати, а деякі ще й вигукнули "браво". Однак з такою позицією була категорично не згодна письменниця Лариса Ніцой. У своєму Facebook вона розкритикувала Кадочникову за відмову говорити українською. Письменниця зазначила, що це безвідповідально. Також Ніцой наголосила, що це незрозуміла позиція, особливо під час війни, коли росіяни розв'язали на території України жахливу війну. Також письменниця присоромила присутніх у залі, які аплодували та вигукували "браво".

"Хочеться запитати в цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни вона зробила достатньо? Для Москви? Тягнучи все життя в Україну "рускій мір", популяризуючи його язик, за яким прийшли танки? Виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон, - у виставах. Кінематографісти в залі Будинку кіно на її демарш проти української мови вигукнули "браво" і зааплодували, підтримуючи московську позицію", - обурилася письменниця.

Допис Лариси Ніцой

Нагадаємо, нещодавно гурт 5'Nizza потрапив у серйозний скандал через російську мову. Музиканти запросили на свої закордонні концерти російською мовою. Артистів звинуватили в тому, що вони працюють на російську аудиторію.

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