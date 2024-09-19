Зірка "Титаніка" Кейт Вінслет заговорила про Україну і вперше показала свою позицію щодо війни

Зірка фільму "Титанік", відома голлівудська акторка Кейт Вінслет заговорила про Україну і вперше показала свою позицію щодо війни, яку вороже розв'язала Росія.

Артистка дала інтерв'ю виданню Time. Зокрема, зірка Голлівуду розповідала про свою роль у фільмі "Лі", де вона зіграла фотографиню, яка під час Другої світової війни працювала кореспонденткою.

До слова, під час знімань стрічки Кейт Вінслет не соромилася показати свою природну красу. Акторка могла відмовитися від макіяжу та не боялася бути неідеальною. Зірку Голлівуду почали називати сміливою за таку поведінку на знімальному майданчику. Однак Вінслет зізнається, що її неабияк обурюють такі паралелі. За словами артистки, це не є сміливістю, мовляв, вона не бореться зараз за справедливість та не перебуває в Україні, а просто виконує свою роботу.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Тим самим Вінслет натякнула, що жити в країні, де триває війна, та протистояти ворогу – ось де сміливість.

"Це – не сміливість. Я не колишня керівниця пошти, яка бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", - прокоментувала акторка.

Нагадаємо, чимало світових знаменитостей підтримують Україну у війні з Росією. Нещодавно американський актор Майкл Дуглас разом із сином приїжджав до Києва. Пропонуємо дізнатися, чим столиця здивувала зірку Голлівуду, з ким він зустрівся та як допоміг Україні.

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