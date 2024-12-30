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Зірка "Топмоделі по-українськи" Самвел Туманян вперше стане батьком і показав вагітну дружину

Зірка "Топмоделі по-українськи" Самвел Туманян вперше стане батьком і показав вагітну дружину

Самвел Туманян з дружиною

Блогер потішив фанів сюрпризом перед Новим роком.

Зірка "Топмодель по-українськи" Самвел Туманян повідомив радісну звістку.

У своєму фотоблогу напередодні нового року модель розповів, що його дружина Анастасія вагітна. Зокрема, закохані зняли чуттєвий ролик, на якому Самвел спочатку цілує кохану, а потім її помітно округлий животик. Для знімань Анастасія обрала доволі тендітний образ, який складався з веляну, мереживного боді і комплекту з топу та шортів.

"+1 Tumanian soon… Нарешті ми можемо розділити з вами найдорожче. Найважливіша подія року", - замилували майбутні батьки.

Самвел Туманян з вагітною дружиною / ©
Самвел Туманян з вагітною дружиною

Подружжя поки не розкривало усіх подробиць. Про все вони пообіцяли розповісти згодом. Утім, все ж у коментарях ця новина наробила чимало галасу. Шанувальники вже засипали Самвела та Анастасію привітаннями.

  • Нарешті розказала! Вітаю
  • Мої вітання
  • Боже, вау! Вітаю! Це таке щастя
  • Просто до сліз. Вітаю вас! Тільки найкращі побажання для вас!

Нагадаємо, нещодавно українська солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко також повідомила про кардинальні зміни в житті. Так, після нещодавнього одруження вона очікує на первістка й похизувалася своїм округлим животиком.

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