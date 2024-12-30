Зірка "Топмоделі по-українськи" Самвел Туманян вперше стане батьком і показав вагітну дружину

Зірка "Топмодель по-українськи" Самвел Туманян повідомив радісну звістку.

У своєму фотоблогу напередодні нового року модель розповів, що його дружина Анастасія вагітна. Зокрема, закохані зняли чуттєвий ролик, на якому Самвел спочатку цілує кохану, а потім її помітно округлий животик. Для знімань Анастасія обрала доволі тендітний образ, який складався з веляну, мереживного боді і комплекту з топу та шортів.

"+1 Tumanian soon… Нарешті ми можемо розділити з вами найдорожче. Найважливіша подія року", - замилували майбутні батьки.

Самвел Туманян з вагітною дружиною

Подружжя поки не розкривало усіх подробиць. Про все вони пообіцяли розповісти згодом. Утім, все ж у коментарях ця новина наробила чимало галасу. Шанувальники вже засипали Самвела та Анастасію привітаннями.

Нарешті розказала! Вітаю

Мої вітання

Боже, вау! Вітаю! Це таке щастя

Просто до сліз. Вітаю вас! Тільки найкращі побажання для вас!

Нагадаємо, нещодавно українська солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко також повідомила про кардинальні зміни в житті. Так, після нещодавнього одруження вона очікує на первістка й похизувалася своїм округлим животиком.

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