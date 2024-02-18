Зірка "Топмодель по-українськи" вперше стала мамою і показала фото малюка

Олександра Литвин зворушила кадрами з коханим і немовлям у пологовому будинку.

Українська модель і блогерка Олександра Литвин вперше стала мамою.

Знаменитість народила сина за кордоном. Хлопчик з'явився на світ 16 лютого. Про поповнення в родині Олександра повідомила шанувальників у своєму фотоблогу. Вона оприлюднила знімок, де видніються ніжки малюка.

Олександра Литвин народила первістка. Фото: Instagram Олександри Литвин

"Батьки хлопчика відучора (16 лютого - прим. ред.). Дякую, Боже. В моменті все було настільки напружено, що мені здалось, вчорашній день тривав вічність. Не вірю, що народила нам такого гарного сина", - написала блогерка.

Новоспечена мама розповіла, що наразі вони все ще у пологовому будинку, однак скоро обіцяють виписати.

"Зараз ми ще в госпіталі, але скоро вже додому", - додала модель.

До слова, коханий Литвин, бізнесмен Тимур Трушковський, також опублікував щасливі фото з новонародженим, якого тримає на руках. І зазначив, що дуже вдячний обраниці за нове життя.

Коханий Олександри Литвин з первістком. Фото: Instagram Тимура Трушковського

Коханий Олександри Литвин з первістком. Фото: Instagram Тимура Трушковського

"Вчора життя розділилося на до і після. Дякую, Сашо", - зворушив підписом Тимур.

Своєю чергою, шанувальники і друзі подружжя щиро привітали їх з народженням дитини:

Вітаю, Сашуль! Це клас! Так чекала, щаслива дуже за вас!

Сашо, вітаю! Щастя вам і міцного-міцного здоров’я

Боже, щастя вам і як можна більше хвилинок з малюком зберегти у памʼяті

Сашуль, вітаю вас! Нехай ці солодкі ніжки вас тішать

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що актор Гоакін Фенікс з фільму "Джокер" вдруге стане батьком. Його кохана Руні Мара показалася на публіці з чималим округлим животиком.

Читайте також: