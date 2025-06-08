Зірка "Топмоделі по-українськи" Марго здійснила камінг-аут і натякнула на заручини з дівчиною

Марго Верховцева / © instagram.com/v.margo.v

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Учасниця третього сезону "Топмоделі по-українськи" Маргарита Верховцева здійснила камінг-аут.

Так, у червень – місяць прайду (Pride Month) – модель підтримала рук ЛГБТК+ спільноти та поділилася одразу декількома одкровеннями. У своєму дописі у фотоблогу Маргарита спочатку офіційно заявила, що належить до лесбійок: "Привіт. Я Маргарита і я лесбійка". Після цього вона показала свою дівчину на ім'я Єва.

Марго Верховцева з дівчиною / © instagram.com/v.margo.v

Марго Верховцева з дівчиною / © instagram.com/v.margo.v

Ба більше, уважні юзери на фото помітили, як обраниця Верховцевої хизувалася каблучкою поруч з нею. Це наштовхнуло юзерів на думку про заручини пари. У коментарях на такі здогадки модель відповіла ствердним жестом – поставила дужки, які нагадують усмішку.

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Марго Верховцева з нареченою / © instagram.com/v.margo.v

Водночас зірка поділилася, як на її приналежність до ЛГБТК+ спільноти реагують рідні та близькі. За словами Маргарити, вони ставляться до її позиції з порозумінням, за що вона їм дуже вдячна: "Вдячна всій моїй родині, яка ніколи не піддавала сумніву мою орієнтацію. Вдячна друзям за "Познайом нас з нею". Вдячна українському суспільству за поступове прийняття. І звісно, я вдячна тобі, Єво".

Нагадаємо, нещодавно свій камінг-аут здійснила донька зірки "Доктора Дулітла" Едді Мерфі. Підліток зробив символічний жест і показався після трансгендерного переходу від жінки до чоловіка.