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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Топмоделі по-українськи" Самвел Туманян уперше став батьком і показав фото малюка

У моделі народився син.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Самвел Туманян з дружиною

Самвел Туманян з дружиною / © instagram.com/samvel_official

Зірка "Топмодель по-українськи" Самвел Туманян повідомив про поповнення у родині.

Модель в Instagram сповістив про народження сина. Самвел поділився зворушливими кадрами з пологового. На зображеннях він показав, як відбувався процес пологів у дружини Анастасії, а також їхні перші емоції від статусу батьків. Помітно, що пара не стримувала сльози після появи на світ малюка.

Самвел Туманян з дружиною / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян з дружиною / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян / © instagram.com/samvel_official

До речі, Туманяни вже розсекретили й ім'я новонародженого. Хлопчика назвали Робертом. У підписі до серії зворушливих фото вони дали обіцянку крихітці робити все, що від них залежить, для його щасливого майбутнього. Поки що подружжя не показує обличчя сина, а просто насолоджується першими тижнями разом з ним.

"Туманян Роберт Самвелович. Ласкаво просимо в цей світ, сину. Будемо робити все, щоб бути для тебе найкращими батьками", - замилували зіркові батьки.

Самвел Туманян з родиною / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян з родиною / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян з родиною / © instagram.com/samvel_official

Самвел Туманян з родиною / © instagram.com/samvel_official

До слова, маленький Роберт народився не сьогодні, 23 травня, а близько п'яти днів тому. Адже саме 18 травня Самвел розповідав, що його кохана вже у пологовій залі.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка" Марина Голд також потішила фанів чудовою новиною про майбутнього первістка. Блогерка показала свій округлий животик і зняла кумедне відео з чоловіком.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
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