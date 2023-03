Зірка "Тора" Том Гіддлстон прочитав вірш Сергія Жадана на заході в Лондоні

Британський актор, відомий багатьом за роллю Локі в кінематографічному всесвіті Marvel Том Гіддлстон підтримав Україну.

Зірка стрічки "Тор" минулої п'ятниці, 17 березня, взяв участь у благодійному заході "Поезія на щодень" (Poetry for Every Day of the Year). Вечір відбувався у королівському національному театрі Великої Британії в Лондоні.

Зі сцени Гіддлстон прочитав вірш українського поета та музиканта Сергія Жадана "Три роки ми говоримо про війну", який 2018 року увійшов до збірки поета "Антенна". Аби його зрозуміли присутні, вірш було перекладено англійською мовою.

Вилучені під час благодійного заходу кошти будуть передані на гуманітарні потреби України. Також зі сцени минулого вечора виступили актори Ейса Баттерфілд, Сопе Дірісу, Кейт Флітвуд і Дарія Плахтій.

Нагадаємо, днями легендарна французька акторка Катрін Деньов проникливо прочитала вірш української поетеси Лесі Українки "Надія". Зірка підтримує Україні від початку повномасштабного вторгнення.

