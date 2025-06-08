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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Тора" Том Гіддлстон вдруге стане батьком і натякнув на одруження з відомою акторкою

Заві Ештон чекає на другу дитину від Тома Гіддлстона. Також пара, яка 2022 року заручилася, натякнула на одруження.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Том Гіддлстон та Заві Ештон

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press

Британський актор Том Гіддлстон, відомий багатьом за роллю Локі в кінематографічному всесвіті Marvel, стане батьком вдруге.

Обраниця зірки Голлівуду, англійська акторка Заві Ештон, чекає від нього на другу дитину. Радісну новину закохані підтвердили виданню Vogue. Парочка це зробила просто перед прем'єрою фільму Тома Гіддлстона "Життя Чака" на фестивалі SXSW London, що минає у Лондоні. Термін вагітності Ештон наразі невідомий, однак в акторки вже видніється чималий животик.

До речі, знаменитості, які заручилися 2022 року, натякнули на своє одруження. У статті Vogue Тома Гіддлстона називали "чоловіком" Заві Ештон.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press

Зазначимо, актори познайомилися 2019 року на знімальному майданчику. 2021-го парочка вперше підтвердила роман. 2022-го Гіддлстон та Ештон заручилися, а восени того ж року в них народився син.

Нагадаємо, нещодавно англійська акторка Ванесса Кірбі оголосила про вагітність. Для зірки ця дитина стане першою.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
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