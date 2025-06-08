Зірка "Тора" Том Гіддлстон вдруге стане батьком і натякнув на одруження з відомою акторкою

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press

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Британський актор Том Гіддлстон, відомий багатьом за роллю Локі в кінематографічному всесвіті Marvel, стане батьком вдруге.

Обраниця зірки Голлівуду, англійська акторка Заві Ештон, чекає від нього на другу дитину. Радісну новину закохані підтвердили виданню Vogue. Парочка це зробила просто перед прем'єрою фільму Тома Гіддлстона "Життя Чака" на фестивалі SXSW London, що минає у Лондоні. Термін вагітності Ештон наразі невідомий, однак в акторки вже видніється чималий животик.

До речі, знаменитості, які заручилися 2022 року, натякнули на своє одруження. У статті Vogue Тома Гіддлстона називали "чоловіком" Заві Ештон.

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Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press

Зазначимо, актори познайомилися 2019 року на знімальному майданчику. 2021-го парочка вперше підтвердила роман. 2022-го Гіддлстон та Ештон заручилися, а восени того ж року в них народився син.

Нагадаємо, нещодавно англійська акторка Ванесса Кірбі оголосила про вагітність. Для зірки ця дитина стане першою.