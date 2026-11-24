Джош Дюамель та Ірина Безсмертна / © Колаж ТСН.ua

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Голлівудський актор Джош Дюамель, відомий роллю у франшизі «Трансформери», передав слова підтримки українцям у відеозверненні, яке записав разом із володаркою титулу «Міссіс Світу-2023» Іриною Безсмертною.

Відео українка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На записі американський актор звертається до українців. Він наголошує, що поважає їх і думає про них. Також він зізнається, що пишається українським народом. Окремо Дюамель зазначив те, чого українцям вдалося досягти. Наприкінці звернення він подякував за підтримку.

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«Привіт, мої українські друзі! Хочу сказати, що я дуже вас поважаю, думаю про вас і неймовірно вами пишаюся. Те, що вам вдалося зробити, — справді вражає. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Щиро вам дякую! Це прекрасно! До зустрічі!» — сказав Джош Дюамель.

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Джош Дюамель та Ірина Безсмертна / © Міс Україна Всесвіт

Зустріч Ірини Безсмертної з голлівудською знаменитістю відбулася у Флориді під час святкування першої річниці американського журналу The Rich Reporter. На закритий захід запросили відомих акторів, музикантів, реперів, телевізійних зірок та інших представників американського шоубізнесу. Українка була серед VIP-гостей події та скористалася нагодою особисто поспілкуватися з Дюамелем. Під час розмови вони торкнулися теми України. Тоді й виникла ідея записати спільне відео зі словами підтримки для українців.

Ірина Безсмертна / © Міс Україна Всесвіт

Джош Дюамель — американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі військового Вільяма Леннокса у блокбастерах «Трансформери». Також він знімався у фільмах «Тиха гавань», «Життя, як воно є» та популярному телесеріалі «Лас-Вегас».

Джош Дюамель / © jetsetter/holliwoodlife

Ірина Безсмертна живе у США, розвиває кар’єру в індустрії краси та представляє українську спільноту в Маямі. Вона має титули Ms World America 2022 та Mrs World Intl 2023.

Ірина Безсмертна / © Міс Україна Всесвіт

Від 2025 року українка працює головною тренеркою конкурсів краси Ms USA, Ms World America, Ms Universe та Ms World Intl корпорації World International. Вона готує учасниць до виступів на сцені та допомагає їм здобувати перемоги на американських і міжнародних конкурсах. Серед титулів, які вибороли її підопічні, — Mrs Globe Petite, Ms USA WI, Mrs Universe WI та Mrs World America.

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Також Безсмертна бере участь в організації благодійних заходів у США, спрямованих на допомогу українцям, і представляє українську громаду на публічних та світських подіях.

Ірина Безсмертна / © Міс Україна Всесвіт

Нагадаємо, Майклу Дугласу 25 вересня виповнилося 82 роки, у святковий день він звернувся до українців.

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