Зірка "Твого дня" Ірина Ванникова кардинально змінила імідж

Ведуча зробила нову зачіску.

Зірка шоу "Твій день" на 1+1 Ірина Ванникова наважилась на кардинальну зміну іміджу.

Так, ведуча зробила собі трендову зачіску 2022 року – піксі. Вона вдало поєднує в собі романтичне кокетство та рок-н-рольну зухвалість.

Ірина Ванникова з новою зачіскою / пресслужба каналу "1+1"

"Люблю різні експерименти та зміни. Власне, все життя у мене була коротка зачіска. Років 15 точно ходила з короткою, суперкороткою та трохи довшою зачіскою. Але останні 7 місяців відростила волосся, яке вже можна було зв'язувати у хвостик. І тут ми, разом з продюсером "Твого дня" Єгором Гордєєвим, вирішили, що мені варто постригтися і зробити кардинально щось нове", - поділилася Ірина.

Ірина Ванникова з новою зачіскою / пресслужба каналу "1+1"

До речі, новий ведучий "Твого дня" Костянтин Грубич приголомшив усіх, з'явившись у першому ефірі в досить незвичному для себе модному костюмі та стильних окулярах. Раніше глядачі звикли бачити Костю у більш демократичному вбранні.

Костянтин Грубич / пресслужба каналу "1+1"

"Мені поки що незручно в окулярах – якось я їх вже носив, теж для стилю, у програмі "Знак якості". Звикаю до себе інакшого, яким мене побачили інші. І це виклик. Але мене надихає Ірина Ванникова та її рішучість у зміні зачіски", - прокоментував Костянтин Грубич.

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