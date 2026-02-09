ТСН у соціальних мережах

321
2 хв

Зірка "Тихої Нави" Лариса Руснак розкрила причину розпаду її 8-річного шлюбу і чи зараз в стосунках

Також артистка зізналась, як склались її взаємини з колишнім чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лариса Руснак

Лариса Руснак / © скриншот з відео

Зірка серіалу "Тиха Нава", акторка Лариса Руснак розкрила причину розпаду її єдиного шлюбу і зізналась, чи перебуває зараз у стосунках.

Протягом восьми років артистка була заміжня за Тарасом Оглобліним, від якого народила сина Івана. Проте шлюб пари розпався. Лариса Руснак в інтерв'ю Аліні Доротюк назвала причину. За словами акторки, вони з колишнім чоловіка не сепарувались від батьків. Тато Оглобліна хотів, аби родина жила разом. На думку акторки, це, звичайно, можливо, але у великому будинку, проте вжитися в маленькій квартирі доволі складно.

"Батько (Тараса - прим. ред.) хотів, щоб була велика родина... Я думаю, якби велика родина жила в великому будинку, була б одна історія. А коли велика родина живе в двох кімнатах - це зовсім інша історія, в двох маленьких кімнатах, в трьох. Є як є. Я щаслива з усього, що сталося. Треба тікати, з'їжджати - це як я думаю, може, є якісь унікальні випадки. Але мені здається, що треба будувати свою історію, своє гніздо, свої традиції", - говорить акторка.

Лариса Руснак / © скриншот з відео

Лариса Руснак / © скриншот з відео

Після розлучення колишнє подружжя змогло зберегти теплі стосунки, хоч і в Тараса Оглобіна вже інша сім'я. Сама ж Лариса Руснак не перебуває в стосунках. Акторка говорить, що їй цілком комфортно самій і вона не хоче змінювати власний побут і підлаштовуватися під когось.

"Мені так добре самій зараз. Моя мама колись так переживала, каже: "От, якщо ти не вийдеш заміж вже зараз, все, вже потім люди звикають". Я не хочу вже більше змінювати свої звички, я не хочу змінювати своє життя. Я розумію, що все одно це обов'язки, а зараз мені є чим займатися. Мені з собою добре", - зазначила артистка.

Нагадаємо, наразі акторку Олену Кравець підозрюють у розлучення з чоловіком. Нещодавно артистка розкрила правду про свій сімейний стан.

