Зірка "Тихої Нави" розповіла про труднощі у стосунках з коханим-військовим: "Дуже складно"

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Реклама

Зірка «Перших ластівок» і «Тихої Нави», акторка Анастасія Пустовіт висловилася про стосунки з коханим, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист України.

За словами артистки, вже чотири роки вони фактично живуть порізно. Вона намагається використати кожну вільну нагоду, щоб побачитися — якщо немає вистав чи знімань, одразу вирушає ближче до прифронтової зони, де служить її обранець. І залишається там настільки довго, наскільки дозволяють обставини.

«Намагаюсь за можливості приїхати хоча б на день-два. Якщо виходить на більше — приїжджаю на більше. Як тільки у мене немає ні проєктів, ні вистав — я одразу їду туди до нього. Тобто туди ближче до прифронтової зони. Та і живу з ним по можливості скільки можу. Він так само», — розповіла зірка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Реклама

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Попри любов до професії, Пустовіт зізнається, що у її системі цінностей перше місце посідають саме стосунки. Вона переконана, що людину потрібно свідомо обирати щодня, адже жодних гарантій у житті не існує. Акторка також відверто говорить, що за ці роки вони не мали звичних для більшості пар спільних моментів. Через це емоційно було непросто.

«Люди за чотири роки проходять переїзди, якісь ще штуки, спільні свята — все. Нічого всього цього не проходило. І я не витримую, і я не витримувала, і потім знову витримувала, і потім знову не витримувала. І такі гойдалки були… Дуже складно», — поділилася акторка.

Втім, головною опорою для пари став діалог. Пустовіт наголошує, що можливість говорити про все без осуду — це фундамент їхніх стосунків. Вона вважає себе щасливою, що її коханий уміє не лише слухати, а й відкрито ділитися власними переживаннями.

Акторка зізнається, що саме він — перша людина, якій вона розповідає про свої перемоги, поразки, кризи чи радощі. І лише потім — рідні. Для неї це і є справжня близькість, навіть якщо кілометри тимчасово розділяють.