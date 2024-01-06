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Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН: "Стурбованість, як вона є"

Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН: "Стурбованість, як вона є"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
798
Час на прочитання
2 хв
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Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН: "Стурбованість, як вона є"

Катерина Сергеєва, пародія на членів Радбезу ООН / Фото: instagram.com/katerinna_sergeeva

Катерина Сергеєва відтворила, на її думку, поведінку членів Радбезу під час засідання.

Українська акторка і дикторка Катерина Сергеєва зняла нову пародію, якою підняла українцям настрій.

Цього разу в полі зору акторки дубляжу опинилося прийдешнє засідання Ради безпеки ООН, яке має відбутися 10 січня. На ньому члени Радбезу мають обговорити постачання Росії ракет з Північної Кореї, які Кремль використовує для обстрілів України.

На сторінці в Instagram Сергеєва поділилася кумедним чорно-білим відео, у якому показала як, на її думку, відбуваються такі засідання. У ролику, який цього разу Сергеєва зробила не дубляжним, а пародійним, вона відтворила поведінку одного з членів Радбезу ООН:

"Стурбованість, як вона є! Не дубляжна, а акторська пародія. Тримаймося, українці!" – підписала відео Сергеєва.

Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН

Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН

Своєю чергою, підписники сторінки акторки подякували їй за гарний настрій і зізналися, що так собі й уявляли засідання Радбезу:

  • Саме так це все й відбувається! Неперевершено!
  • Продублюйте ще англійською. Нехай і в Радбезі ООН подивляться
  • Правдиво і з подробицями
  • І смішно і сумно, які вони…

Нагадаємо, що раніше Катерина Сергеєва прославилася влучними пародіями на співачку-зрадницю Ані Лорак. Акторка продублювала інтерв'ю Лорак для російської пропагандистки і насмішила пародією фанів.

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Дата публікації
Перегляди
798
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