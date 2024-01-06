Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН: "Стурбованість, як вона є"

Катерина Сергеєва відтворила, на її думку, поведінку членів Радбезу під час засідання.

Українська акторка і дикторка Катерина Сергеєва зняла нову пародію, якою підняла українцям настрій.

Цього разу в полі зору акторки дубляжу опинилося прийдешнє засідання Ради безпеки ООН, яке має відбутися 10 січня. На ньому члени Радбезу мають обговорити постачання Росії ракет з Північної Кореї, які Кремль використовує для обстрілів України.

На сторінці в Instagram Сергеєва поділилася кумедним чорно-білим відео, у якому показала як, на її думку, відбуваються такі засідання. У ролику, який цього разу Сергеєва зробила не дубляжним, а пародійним, вона відтворила поведінку одного з членів Радбезу ООН:

"Стурбованість, як вона є! Не дубляжна, а акторська пародія. Тримаймося, українці!" – підписала відео Сергеєва.

Зірка українського дубляжу порвала пародією на засідання Радбезу ООН

Своєю чергою, підписники сторінки акторки подякували їй за гарний настрій і зізналися, що так собі й уявляли засідання Радбезу:

Саме так це все й відбувається! Неперевершено!

Продублюйте ще англійською. Нехай і в Радбезі ООН подивляться

Правдиво і з подробицями

І смішно і сумно, які вони…

Нагадаємо, що раніше Катерина Сергеєва прославилася влучними пародіями на співачку-зрадницю Ані Лорак. Акторка продублювала інтерв'ю Лорак для російської пропагандистки і насмішила пародією фанів.

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