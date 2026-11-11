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Зірка української рок-сцени 90-х після понад 30 років у США зізналася, чи повернеться до України
Сестричка Віка, яка понад три десятиліття живе в Америці, поділилася особливою мрією про Карпати та пояснила, чому не веде соцмережі.
Українська рок-співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, розповіла про мрію знову оселитися в Україні та пояснила, де хотіла б провести останні роки життя.
Артистка вже понад три десятиліття мешкає у Сполучених Штатах. За цей час вона практично зникла з українського публічного простору. Вперше за 30 років Врадій погодилася на відверту розмову. Її співрозмовницею стала співачка Христина Соловій. Подкаст записали 24 серпня у будинку Сестрички Віки в Каліфорнії. Під час бесіди артистка торкнулася не лише спогадів про українську музичну сцену, а й особистих планів на майбутнє.
Зокрема, Вікторія зізналася, що мріє повернутися на батьківщину, однак не для відновлення музичної кар’єри чи гучного життя. Натомість вона уявляє затишний будиночок серед карпатських гір, де зможе насолоджуватися природою і проводити час наодинці з собою.
«У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець. — прим. ред.), приїхати в Карпату, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося — гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок», — поділилася Сестричка Віка.
Водночас вона не стала стверджувати, що це обов’язково станеться, назвавши повернення радше особистим бажанням, ніж конкретним планом. Врадій також пояснила, чому майже не з’являється в інформаційному просторі та не веде сторінок у соціальних мережах.
«Я скромна людина» і «маю чим зайнятися», — так артистка пояснила своє небажання бути активною в соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій здивувала особистою зустріччю з Сестричкою Вікою.