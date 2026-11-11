Зірка української рок-сцени 90-х після понад 30 років у США зізналася, чи повернеться до України

Сестричка Віка

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Українська рок-співачка Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, розповіла про мрію знову оселитися в Україні та пояснила, де хотіла б провести останні роки життя.

Артистка вже понад три десятиліття мешкає у Сполучених Штатах. За цей час вона практично зникла з українського публічного простору. Вперше за 30 років Врадій погодилася на відверту розмову. Її співрозмовницею стала співачка Христина Соловій. Подкаст записали 24 серпня у будинку Сестрички Віки в Каліфорнії. Під час бесіди артистка торкнулася не лише спогадів про українську музичну сцену, а й особистих планів на майбутнє.

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Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Зокрема, Вікторія зізналася, що мріє повернутися на батьківщину, однак не для відновлення музичної кар’єри чи гучного життя. Натомість вона уявляє затишний будиночок серед карпатських гір, де зможе насолоджуватися природою і проводити час наодинці з собою.

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«У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець. — прим. ред.), приїхати в Карпату, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося — гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок», — поділилася Сестричка Віка.

Водночас вона не стала стверджувати, що це обов’язково станеться, назвавши повернення радше особистим бажанням, ніж конкретним планом. Врадій також пояснила, чому майже не з’являється в інформаційному просторі та не веде сторінок у соціальних мережах.

«Я скромна людина» і «маю чим зайнятися», — так артистка пояснила своє небажання бути активною в соцмережах.

Христина Соловій і Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій здивувала особистою зустріччю з Сестричкою Вікою.

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