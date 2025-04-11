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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
886
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Усі жінки — відьми" Дейн шокував заявою про рідкісний невиліковний діагноз

Ерік Дейн розповів, як недуга вплинула на його життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ерік Дейн

Ерік Дейн / © Associated Press

Американський актор Еріка Дейна, який знімався у серіалі "Анатомія Грей" і "Усі жінки — відьми", повідомив про страшну хворобу.

52-річний актор в інтерв'ю People приголомшив, що йому діагностували бічний аміотрофічний склероз. Ерік зазначив, що складні часи йому допомагає долати любов і піклування родини. До того ж зірка, попри все, продовжує акторську кар'єру у відомих серіалах.

"У мене діагностували бічний аміотрофічний склероз. Я вдячний за те, що моя любляча родина поруч зі мною на цій новій стежці. Мені пощастило, що я можу продовжувати працювати. І з нетерпіння чекаю на продовження знімань серіалу "Ейфорія", — поділився артист у коментарі.

Ерік Дейн / © Associated Press

Ерік Дейн / © Associated Press

До слова, такий вид захворювання є рідкісним явищем і вражає нервові клітини мозку та хребта, що відповідають за рухливість тіла. У результаті це провокує параліч м'язів, який з часом тільки прогресує. Спочатку недуга простежується у посмикуваннях кінцівок, а потім переростає у втрату здатності пересуватися, говорити, ходити та дихати. Лікування від цього не існує. На жаль, пацієнти з таким діагнозом зазвичай живуть від трьох до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно у акторки Анжеліки Г’юстон, яка грала у фільмі "Сімейка Адамсів" повідомила про рак і як минає лікування.

Дата публікації
Кількість переглядів
886
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