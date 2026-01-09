Зірка "Усі жінки – відьми" Роуз МакГавен звинуватила продюсерів серіалу в знущаннях та погрозах

Роуз МакГавен / © Associated Press

Відома голлівудська акторка Роуз МакГавен звинуватила керівний склад серіалу "Усі жінки – відьми" у погрозах та знущанні з неї.

Знаменитість видала низку скандальних заяв. Артистка на подкасті We Need to Talk не надто позитивно відгукується про свою участі у серіалі, передає Daily Mail. Акторка говорить, що творці стрічки жорстко контролювали її вагу. Роуз МакГавен стверджує, що їй суворо забороняли набирати зайві кіло. І при цьому артистка проходила ретельну перевірку перед початком знімань. За словами знаменитості, вона почувалась "товаром".

"Вони буквально оточували мене, щоб перевірити мою вагу. Я почувалась так, ніби вони оглядають свій товар", - обурилась акторка.

Роуз МакГавен у серіалі "Усі жінки - відьми" / © скриншот з відео

Окрім того, артистка стверджує про нібито шантаж з боку продюсерів. Знаменитість говорить, що їй не дозволяли звільнитися. При цьому МакГавен нібито погрожували, що раптом вона піде з серіалу, то на неї подадуть до суду. Також акторку залякували шаленими грошовими втратами.

"Якщо ти підеш працювати, ми подамо на тебе до суду. Незалежно від того, яку роботу ти отримаєш, ми будемо забирати твою зарплату до кінця твого життя, а потім переслідуватимемо твою родину", - видала акторка.

Роуз МакГавен / © Associated Press

До слова, видання звернулось до творців серіалу "Усі жінки – відьми" за коментарями, але ті поки що дотримуються мовчання. Тим часом користувачі Мережі засумнівались у правдивості слів акторки. Мовляв, вага іншої зірки стрічки - Голлі Марі Комбс – змінювалась протягом сезонів. Це нібито доводить, що ретельно за цим не стежили.

Зазначимо, Роуз МакГавен приєдналась до серіалу 2001 року, замінивши акторку Шеннен Догерті. Артистка знімалась у стрічці аж до самого її завершення.

