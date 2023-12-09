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Зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Сопонару порвала пародією на Ірину Фаріон

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Сопонару порвала пародією на Ірину Фаріон

Ірина Сопонару в образі Ірини Фаріон

Також актори "Кварталу" втілили образи Миколи Тищенка та Олексія Арестовича.

31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу".

Днями в Мережі були презентовані яскраві промо-ролики, в яких актори спародіювали одіозних персонажів, які потрапили у найгучніші скандали в 2023 році. Так, акторка Ірина Сопонару виступила у ролі скандальної ексдепутатки Ірини Фаріон, проти якої місяць тому СБУ порушило кримінальну справу.

"Вітаю! З приводу новорічного "Вечірнього Кварталу" на телеканалі "1+1 Україна": ні в якому разі їх не "смотрите", а виключно "дивіться". В цю новорічну ніч я буду там особисто присутня, щоб контролювати мову цих, прости Господи, комедіантів", - каже Ірина Сопонару в образі Фаріон.

Згадали актори "Вечірнього Кварталу" і відпочинок народного депутата України Миколи Тищенка, який на початку 2023 року виїхав у Таїланд нібито у справах, за що його виключили з партії "Слуга народу". В гумористичному відео Тищенко з коктейлем в руках на фоні океану та пальм каже, що перебуває в Києві і закликає не вмикати телевізор в новорічну ніч, адже актори "Вечірнього Кварталу" планують жартувати про нього. В образі Тищенка з'явився художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

"Я зараз перебуваю тут, в Києві, на Майдані Незалежності. Закликаю вас не дивитися "Вечірній Квартал" 31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна", 100% вони будуть щось про мене брехати", - каже Євген Кошовий в образі Миколи Тищенка.

З'явиться на екранах і Олексій Арестович, на якого в 2023 році відкрили кримінальне провадження.

"Вітаю, я Олексій Арестович. Якщо вам подобається гострий політичний гумор про усіляких бовдурів, дивіться новорічний "Вечірній Квартал". Я також з задоволенням на себе подивлюся, адже в акторстві я розуміюся. До речі, у мене 37 бойових виходів на сцену", - каже Володимир Мартинець в образі Олексія Арестовича.

Дивіться новорічний "Вечірній Квартал" 31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов показалися на передовій разом з українськими захисниками.

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Дата публікації
Перегляди
3241
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