Зірка "Вечірнього Кварталу" Володимир Мартинець вдруге став батьком

Автор та актор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком.

Про це стало відомо за лаштунками знімань нових випусків "Вечірнього Кварталу", прем'єра яких відбудеться 22 та 31 грудня о 19:00 на "1+1 Україна". Попри те, що гуморист зазвичай не розповідає про своє особисте життя, цього разу він зробив виняток і ексклюзивно поділився деталями у рубриці "ЖВЛ представляє" в "Сніданку з 1+1". У Володимира народився син.

"Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче. Це були партнерські пологи", - зізнався гуморист.

Володимир Мартинець

Володимир також поділився, що під час народження своєї доньки був у гастрольному турі й пропустив цей важливий момент. Цього разу все склалося інакше — він був поруч із дружиною та підтримував її. Крім того, Володимир розповів, як на поповнення в родині відреагувала старша донька.

"Дуже хотіла братика, тож відкрию вам невеличку таємницю: для неї це була надзвичайно важлива подія, на яку вона довго чекала", - поділився Володимир.

До прем'єрних випусків "Вечірнього Кварталу" гумористи підготували спеціальну програму. На глядачів чекають як гумористичні номери з політичною сатирою, так і жарти про актуальні проблеми сьогодення. Прем'єрні випуски "Вечірнього Кварталу" дивіться 22 та 31 грудня о 19:00 на 1+1 Україна.

Нагадаємо, раніше зірка кулінарії Ліза Глінська розсекретила, що вперше стала мамою. У знаменитості народилася двійня – донечки. Вона вже показала перші фото дівчаток.

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