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Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт похизувався дружиною-красунею

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Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт похизувався дружиною-красунею

Бурак Озчивіт з дружиною / instagram.com/burakozcivit

Пара у шлюбі від 2017 року.

Популярний турецький актор, зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт замилував романтичними фото зі своєю дружиною.

У своєму Instagram 37-річний знаменитість опублікував серію кадрів, де постав із коханою-акторкою Фахріє Евджен. Подружжя, яке відсвяткувало весілля 2017 року, усміхнено позувало на камеру у білих футболках на тлі неба.

Бурак Озчивіт з дружиною / © instagram.com/burakozcivit
Бурак Озчивіт з дружиною / instagram.com/burakozcivit

Також Бурак вирішив подуркувати та вкусив обраницю за руку.

Бурак Озчивіт з дружиною / © instagram.com/burakozcivit
Бурак Озчивіт з дружиною / instagram.com/burakozcivit

Ця публікація зібрала понад 1,3 млн вподобань та 13 тисяч коментарів. Так, прихильники висловили своє захоплення та зізналися, що вважають пару взірцем.

  • Моя улюблена пара
  • Які ви красиві
  • Обожнюю вас

Зауважимо, у листопаді на Озчивіта поскаржилися колеги зі знімального майданчика. Вони стверджували, що під час знімань фільму "Заснування: Осман" Бурак поводився агресивно, погрожував їм та принижував. Якщо провину доведуть, то зірці загрожує від трьох місяців до чотирьох років ув'язнення.

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