Зірка "Величного століття" Халіт Ергенч разом з дружиною та дітьми залишив Туреччину

Знаменитість переїхав жити до іншої країни.

Зірка популярного турецького серіалу "Величне століття" Халіт Ергенч разом з дружиною та дітьми залишив Туреччину.

Родина артиста вирішила переїхати до іншої країни, а саме до Великої Британії. Халіт та Бергюзар вже встигли й придбати житло в Лондоні.

Халіт Ергенч з дружиною / instagram.com/berguzarkorel

Як повідомляє видання Сumhuriyet, подружжя вирішило переїхати до іншої країни після народження третьої дитини. Закохані вже й встигли записати старшого сина до однієї з місцевих шкіл.

Втім, повертатися до Туреччини подружжя все ж таки планує. Халіт разом з його дружиною продовжуватимуть й надалі зніматися у турецьких фільмах та серіалах.

Халіт Ергенч – відомий турецький актор. Артист 2009 року одружився з акторкою Бергюзар Корель. Разом закохані виховують трьох дітей.

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