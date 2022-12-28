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Зірка "Величного століття" Озчивіт показав вагітну дружину та натякнув на стать майбутньої дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Зірка "Величного століття" Озчивіт показав вагітну дружину та натякнув на стать майбутньої дитини

Бурак Озчивіт та Фахріє Евджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Акторка Фахріє Евджен вже має незабаром народити.

Популярний турецький актор, зірка "Величного століття", Бурак Озчивіт та його дружина, акторка Фахріє Евджен, вдруге стануть батьками.

Поки ж знаменитість залюбки показує у фотоблогу свою кохану при надії. Зокрема, нещодавно Озчивіт опублікував знімок, на якому Фахріє зображена у білій сукні. На знімку у дружини актора видно чималий животик. Загалом, незабаром акторка має народити.

Вагітна Фахріє Евджен / © instagram.com/burakozcivit
Вагітна Фахріє Евджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Однак подружжя поки тримає стать майбутньої дитини у таємниці. Фани припускають, що у пари народиться ще один син. Тим часом Озчивіт і сам натякнув на стать дитини.

Бурак, коли публікував у фотоблог знімок дружини, додав смайлики у вигляді синіх сердець.

Вагітна Фахріє Евджен / © instagram.com/burakozcivit
Вагітна Фахріє Евджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Нагадаємо, Бурак та Фахріє зіграли весілля у червні 2017 року. Вже за два роки у них народився первісток, якого вони назвали Караном.

У жовтні цього року стало відомо, що Фахріє знову вагітна і чекає на другу дитину.

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Дата публікації
Перегляди
239
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