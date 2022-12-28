Зірка "Величного століття" Озчивіт показав вагітну дружину та натякнув на стать майбутньої дитини

Акторка Фахріє Евджен вже має незабаром народити.
Популярний турецький актор, зірка "Величного століття", Бурак Озчивіт та його дружина, акторка Фахріє Евджен, вдруге стануть батьками.
Поки ж знаменитість залюбки показує у фотоблогу свою кохану при надії. Зокрема, нещодавно Озчивіт опублікував знімок, на якому Фахріє зображена у білій сукні. На знімку у дружини актора видно чималий животик. Загалом, незабаром акторка має народити.
Однак подружжя поки тримає стать майбутньої дитини у таємниці. Фани припускають, що у пари народиться ще один син. Тим часом Озчивіт і сам натякнув на стать дитини.
Бурак, коли публікував у фотоблог знімок дружини, додав смайлики у вигляді синіх сердець.
Нагадаємо, Бурак та Фахріє зіграли весілля у червні 2017 року. Вже за два роки у них народився первісток, якого вони назвали Караном.
У жовтні цього року стало відомо, що Фахріє знову вагітна і чекає на другу дитину.
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