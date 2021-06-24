Зірка "Величного століття" Узерлі у сукні та портупеї показала фігуру за пів року після пологів

Зірка "Величного століття" Узерлі у сукні та портупеї показала фігуру за пів року після пологів

Акторка має приголомшливий вигляд.

Відома турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі на початку січня вдруге стала мамою.

Зірка "Величного століття" влаштувала фотосесію у напівпрозорій сукні та показала, який має вигляд за 6 місяців після пологів. На світлинах, якими знаменитість поділилася у своєму Instagram, артистка постала у вбранні з об’ємними рукавами та сексапільною портупеєю золотистого кольору. Узерлі засвітила струнку фігуру.

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У коментарях приголомшені шанувальники засипали акторку компліментами, зазначивши, що вона має неперевершений вигляд.

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Нагадаємо, не так давно зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі показала кумедну донечку. Акторка запостила світлину, на якій постала зі своїми дітьми.

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