Зірка "Венздей" Дженна Ортега неочікувано звернулася до українців: що сказала акторка

Дженна Ортега / © Associated Press

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Американська акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега неочікувано звернулася до українців.

Артистка зробила важливу заяву не просто так. Річ у тім, що від 6 серпня другий сезон серіалу вже доступний на стримінговій платформі Netflix. Тож, Дженна Ортега в образі головної персонажки картини запросила українців до перегляду.

"Привіт, Україно! "Невермор" кличе! Більше монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" вже доступний на Netflix", - промовила на відео акторка.

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Хоч це й була маркетингова компанія з метою привернути більше уваги до другого сезону серіалу, однак все ж таки відео потішило українців. Як писали користувачі в коментарях, особливо приємно було чути: "Привіт, Україно!".

Це "Hello Ukraine" можна слухати вічно!

Ого, Венздей особисто звернулась до України!

Заради цього "Hello Ukraine" оформив підписку на Netflix!

Зазначимо, "Венздей" – американський серіал від Netflix. Він розповідає про пригоди загадкової дівчинки Венздей із сімейки Аддамсів у школі "Невермор", якій доводиться розгадувати таємниці. У листопаді 2022 року вийшов перший сезон серіалу, а нині ж представили продовження картини.