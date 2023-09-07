Зірка "Венздей" Дженна Ортега емоційно відреагувала на чутки про роман з 60-річним Джонні Деппом

Останнім часом у Мережі почали активно поширюватися плітки про роман 20-річної зірки серіалу "Венздей" з 60-річним американським актором Джонні Деппом.

Парочка нібито познайомилася на знімальному майданчику фільму "Бітлджюс-2" від режисера Тіма Бертона, де акторка грає головну роль. Користувачі одразу підхопили ці плітки та припустили, що між знаменитостями спалахнула іскра та розв'язався роман.

Дженна Ортега розставила всі крапки над "і". Акторка емоційно заявила, що то все брехня. З Джонні Деппом вона ніколи в житті не бачилася, тож такі плітки взагалі безглузді.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

"Це так безглуздо, що навіть не смішно. Я ніколи в житті не зустрічалася з Джонні Депп і ніколи з ним не працювала. Будь ласка, припиніть поширювати брехню і дайте нам спокій!" – відповіла Ортега, пише Daily Mail.

Представник Джонні Деппа теж прокоментував чутки про роман зірки з молодшою на 40 років акторкою. Зазначається, що в актора немає ані особистих, ані професійних стосунків. Ба більше, Депп взагалі й не знімається у фільмі "Бітлджюс".

Джонні Депп / Фото: Associated Press

"У Деппа немає жодних особистих або професійних стосунків з пані Ортегою. Він ніколи не зустрічався з нею і не розмовляв. Він не бере участі в жодному спільному з нею проєкті і не планує", - повідомив представник актора.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка "Гри престолів" Софі Тернер розлучається з чоловіком, музикантом Джо Джонасом. Пара прожила у шлюбі чотири роки. Разом вони виховують двох маленьких донечок.

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