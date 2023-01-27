Зірка "Венздей" Дженна Ортега показалася у напівпрозорому пеньюарі у ванній

Американська акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега поділилася зі своїми шанувальниками доволі провокаційним фото.

На сторінці в Instagram артистка розмістила декілька знімків, які дещо спантеличили підписників знаменитості. Спочатку Ортега запостила фото, на яких зображена статуетка зі слонової кістки у вигляді моторошної гусені з хижим обличчям.

Дженна Ортега показала фото дивної фігури / Фото: instagram.com/jennaortega

Дженна Ортега показала фото дивної фігури / Фото: instagram.com/jennaortega

А разом з цими фото Ортега поділилася своїм достатньо рідкісним відвертим фото. На знімку 20-річна акторка позує у білосніжному мереживному напівпрозорому пеньюарі у себе вдома у ванній. "Обличчя ангела і я" – підписала фотографії Ортега.

Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Зазначимо, що Дженна вкрай рідко ділиться світлинами з життя, а тим більше такого характеру. Тож це фото викликало справжній резонанс серед шанувальників зірки: "ти неймовірна!", "твій смак дуже специфічний, але він мені подобається", "ого, ніколи ще такою Дженну не бачила", "а їй личить білий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про акторів серіалу "Венздей" та показували вам, який вигляд вони мають у гримі та без. Побачити, як відрізняються улюблені актори у реальному житті від своїх персонажів на екрані ви можете за посиланням.

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