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Зірка "Венздей" Дженна Ортега в мінішортах та кофтинці в сіточку влаштувала зухвалий фотосет

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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3782
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Зірка "Венздей" Дженна Ортега в мінішортах та кофтинці в сіточку влаштувала зухвалий фотосет

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Знаменитість розсекретила, де нині перебуває.

Американська акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега потішила прихильників новим контентом.

Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала фото, де вона постає у доволі зухвалому образі. Дженна одягла кросівки, мінішорти та кофтинку в сіточку, з-під якої виднілося чорне бра. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами та хустинкою.

Дженна Ортега / © instagram.com/jennaortega
Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Також зірка "Венздей" розсекретила, де наразі перебуває. Після виснажливих акторських буднів знаменитості вдалося приїхати на відпочинок додому. Нині Ортега перебуває в місті Індіо, штат Каліфорнія.

Дженна Ортега / © instagram.com/jennaortega
Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

У коментарях під фото прихильники просто засипали Дженну компліментами щодо її зовнішнього вигляду: "Ви дуже гарна", "ти чудо", "ти маєш чудовий вигляд".

Дженна Ортега / © instagram.com/jennaortega
Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Нагадаємо, нещодавно акторка теж ділилася доволі провокаційними знімками. Знаменитість опублікувала фото, на яких позувала у напівпрозорому пеньюарі.

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Дата публікації
Перегляди
3782
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