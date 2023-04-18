Зірка "Венздей" Дженна Ортега в мінішортах та кофтинці в сіточку влаштувала зухвалий фотосет

Знаменитість розсекретила, де нині перебуває.
Американська акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега потішила прихильників новим контентом.
Зокрема, у своєму Instagram артистка опублікувала фото, де вона постає у доволі зухвалому образі. Дженна одягла кросівки, мінішорти та кофтинку в сіточку, з-під якої виднілося чорне бра. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами та хустинкою.
Також зірка "Венздей" розсекретила, де наразі перебуває. Після виснажливих акторських буднів знаменитості вдалося приїхати на відпочинок додому. Нині Ортега перебуває в місті Індіо, штат Каліфорнія.
У коментарях під фото прихильники просто засипали Дженну компліментами щодо її зовнішнього вигляду: "Ви дуже гарна", "ти чудо", "ти маєш чудовий вигляд".
Нагадаємо, нещодавно акторка теж ділилася доволі провокаційними знімками. Знаменитість опублікувала фото, на яких позувала у напівпрозорому пеньюарі.
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