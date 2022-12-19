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Зірка "Венздей" Дженна Ортега з коротким волоссям та у сукні-сіточці влаштувала зухвалий фотосет

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
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Зірка "Венздей" Дженна Ортега з коротким волоссям та у сукні-сіточці влаштувала зухвалий фотосет

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Акторка потішила шанувальників новими знімками.

Зірка популярного серіалу "Венздей", американська акторка Дженна Ортега, влаштувала зухвалий фотосет.

Знаменитість, яка стрімко завоювала прихильність публіки, обрала для знімків доволі екстравагантний образ. Дженна одягла чорну сукню-сіточку, а під неї – боді. Образ акторка доповнила корсетом та краваткою.

Дженна Ортега / © instagram.com/jennaortega
Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

До речі, на одному зі знімків Дженна потішила шанувальників серіалу "Венздей". Вона зробила такий же макіяж, як і у її героїні у стрічці та дивилася у камеру проникливим поглядом.

Дженна Ортега / © instagram.com/jennaortega
Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Зазначимо, Дженна Ортега – популярна 20-річна американська акторка. Попри свій юний вік, вона встигла знятися у багатьох стрічках, зокрема й у фільмах жахів. Найбільшу популярність їй принесла роль похмурої Венздей в однойменному серіалі.

Нагадаємо, нещодавно творці "Венздей" показали невдалі кадри зі знімань картини. Окрім того, вони не стали приховувати, як оживили руку, на ім'я "Річ".

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Дата публікації
Перегляди
1227
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