Зірка "Венздей" Кетрін Зета-Джонс у прозорому комбінезоні зачарувала фігурою

Британська акторка, зірка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс похизувалася перед шанувальниками своєю гарною фігурою.

На сторінці в Instagram 53-річна артистка поділилася фотографією з однієї з нещодавніх фотосесій. На знімку Зета-Джонс позує у напівпрозорому комбінезоні з мережива і чорних вставок та грайливо усміхається.

Вбрання зірки чудово підкреслило її бездоганну струнку фігуру: "Я щойно прокинулася і зрозуміла, що зараз же вихідні. Я повертаюся до ліжка. Вдалої суботи", - побажала всім Кетрін.

Зазначимо, що відома британська акторка Кетрін Зета-Джонс наразі задіяна у серіалі "Венздей" режисера Тіма Бертона, де зіграла Мортицію Аддамс. До речі, днями стало відомо, що нашумілий серіал від Netflix "Венздей" продовжили на другий сезон. За попередньою інформацією, прем'єра нових серій очікується на кінець 2023 року.

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