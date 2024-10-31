Зірка "Відчайдушних домогосподарок" на останньому місяці вагітності втратила дитину

Американська акторка Медісон Де Ла Гарза, яка у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" зіграла роль Хуаніти Соліс, вперше розповіла про втрату дитини.

Сумною новиною артистка поділилась у своєму Instagram. Так, ще на початку вересня Медісон оголосила, що разом зі своїм коханим, актором Раяном Мітчеллом, чекає на народження первістка. Тоді знаменитість опублікувала фото, на яких постала з помітно округлим животиком, та ділилася, що в жовтні на світ з'явиться її дитина.

"О, Раяне, як я тебе кохаю. Дякую, що здійснив усі мої мрії. Маля Мітчелл, жовтень, 2024 рік", - писала тоді акторка.

Медісон Де Ла Гарза з коханим / Фото: instagram.com/maddelagarza

Після оголошення радісної новини Медісон Де Ла Гарза майже два місяці не виходила на зв'язок. Виявилося, що це сталося через трагічні події. Ввечері, 27 вересня, акторці зробили екстрений кесарів розтин. У пари народилася дівчинка, яка, на жаль, того ж дня померла.

"Увечері 27 вересня після екстреного кесаревого розтину ми з Раяном вперше і востаннє взяли нашу маленьку дівчинку. Дякую, Ксіомара, за те, що ти зробила нас батьками найдосконалішого ангела на небесах. Мама і тато люблять тебе, мила дівчинко", - з болем повідомила акторка.

Медісон Де Ла Гарза втратила дитину / Фото: instagram.com/maddelagarza

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Слава Дьомін вперше розповів, як у його коханої стався викидень. Шоумен зізнавався, що це був болісний досвід.

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