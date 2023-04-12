Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Зірка вітчизняного дубляжу розсмішила новою озвучкою ганебного інтерв'ю зрадниці Ані Лорак

Зірка вітчизняного дубляжу розсмішила новою озвучкою ганебного інтерв'ю зрадниці Ані Лорак

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
943
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка вітчизняного дубляжу розсмішила новою озвучкою ганебного інтерв'ю зрадниці Ані Лорак

Ані Лорак / Фото: скриншот з відео

У другій частині пародії дикторка ще краще відтворила поведінку артистки-зрадниці.

Українська акторка і дикторка Катерина Сергеєва знову потішила користувачів, зробивши нову озвучку ганебного та цинічного інтерв'ю співачки Ані Лорак.

У другій частині пародії "Лорак" говорить, що у першій не до кінця розкрилася, тож просить дати їй знову слово.

"Я хочу зізнатися, я не повністю розкрилася у першій частині інтерв'ю, була не до кінця щирою. Тому зараз я як розкриюся…", - після чого пролунала тривала пауза, і "Лорак" випустила гази.

Ані Лорак / ©
Ані Лорак

Сергеєва показала, як "співачка-зрадниця" бідкається, що у неї немає грошей, тож їй доводиться якось викручуватися та заробляти.

"Як співачка я особливо нікому не потрібна, а жити ж якось треба. Це повний триндець. Спочатку ковід, потім це, а я ж дівчинка з інтернату. Я тільки зовні таке янголятко, тому я сказала собі: "Гей, ш*лаво, вигадуй щось, бо знову будеш голодна". Тому я вирішила зробити курси саморозвитку", - говорить на відео "виконавиця".

Також "Лорак" скаржиться, що після того, як  "трапилося те, що трапилося" у неї немає зовсім концертів.

"Навіть, коли трапилося те, що трапилося, і до мене прийшов мій колектив, сказав: "Ані, концертів немає, грошей немає". Я сказала: "Медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити, співайте".  Чому всі весь час про гроші", - говорить "Лорак".

Катерина Сергеєва у новій пародії також не оминула увагою й російську пропагандистку, яка брала інтерв'ю у співачки. На відео "журналістка", окрім декількох слів та звуку "ги", нічого виговорити більше не може.

Зазначимо, Катерина Сергеєва не вперше озвучує ганебне інтерв'ю співачки-зрадниці. У попередній частині "Ані Лорак" пояснювала, куди зникла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
943
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація