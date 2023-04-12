Зірка вітчизняного дубляжу розсмішила новою озвучкою ганебного інтерв'ю зрадниці Ані Лорак

Українська акторка і дикторка Катерина Сергеєва знову потішила користувачів, зробивши нову озвучку ганебного та цинічного інтерв'ю співачки Ані Лорак.

У другій частині пародії "Лорак" говорить, що у першій не до кінця розкрилася, тож просить дати їй знову слово.

"Я хочу зізнатися, я не повністю розкрилася у першій частині інтерв'ю, була не до кінця щирою. Тому зараз я як розкриюся…", - після чого пролунала тривала пауза, і "Лорак" випустила гази.

Ані Лорак

Сергеєва показала, як "співачка-зрадниця" бідкається, що у неї немає грошей, тож їй доводиться якось викручуватися та заробляти.

"Як співачка я особливо нікому не потрібна, а жити ж якось треба. Це повний триндець. Спочатку ковід, потім це, а я ж дівчинка з інтернату. Я тільки зовні таке янголятко, тому я сказала собі: "Гей, ш*лаво, вигадуй щось, бо знову будеш голодна". Тому я вирішила зробити курси саморозвитку", - говорить на відео "виконавиця".

Також "Лорак" скаржиться, що після того, як "трапилося те, що трапилося" у неї немає зовсім концертів.

"Навіть, коли трапилося те, що трапилося, і до мене прийшов мій колектив, сказав: "Ані, концертів немає, грошей немає". Я сказала: "Медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити, співайте". Чому всі весь час про гроші", - говорить "Лорак".

Катерина Сергеєва у новій пародії також не оминула увагою й російську пропагандистку, яка брала інтерв'ю у співачки. На відео "журналістка", окрім декількох слів та звуку "ги", нічого виговорити більше не може.

Зазначимо, Катерина Сергеєва не вперше озвучує ганебне інтерв'ю співачки-зрадниці. У попередній частині "Ані Лорак" пояснювала, куди зникла.

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