Зірка "ВКВ" Олександр Венедчук раптово помер: знаменитості з болем відреагували на смерть Вені

Олександр "Веня" Венедчук / © instagram.com/ven4os

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Зірка розважального проєкту «Ветерани космічних військ», український гуморист Олександр Венедчук раптово помер 13 жовтня.

Про це стало відомо у вівторок увечері. Життя гумориста раптово обірвалося у віці 32 років. Причина смерть поки лишається невідомою.

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Українські зірки відреагували на смерть «Вені». Знаменитості не приховують, що були шоковані від цієї новини. Вони згадують, яким Олександр Венедчук був за життя, діляться архівними кадрами з ним та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.

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Андрій Бєдняков

Шоумен зізнається, що не може стримати емоцій через раптову втрату Вені. Ведучий переглядає старі випуски розважальних проєктів, де брав участь гуморист, і досі не вірить, що це сталося.

«Я тебе обіймаю! Плачу та обіймаю. Передивлюсь з тобою епізоди, де ти смішив людей. Я завжди буду усміхатися, коли буду на тебе дивитися. Як завжди робив! Як так…», — поділився шоумен.

Реакція Андрія Бєднякова на смерть Вені / © фото з соцмереж

Юрій Ткач

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Гуморист говорить, що смерть Вені шокувала його, що досі не вкладається це в голові. За словами Юрія Ткача, Олександр Венедчук був талановитим, щирим та дарував людям усмішки, а зараз на серці лише біль, а на очах — сльози.

«Неможливо повірити, неможливо прийняти… Талановитий, щирий, неймовірний, світлий… Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе, друже. Назавжди в наших серцях», — написав гуморист.

Реакція Юрія Ткача на смерть Вені / © фото з соцмереж

Маша Єфросиніна

Ведуча зазначила, що Веня був неабияк талановитим гумористом. Після його раптової смерті відчувається лише біль.

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«Один із дуже талановитих людей, з якими мені пощастило працювати. Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль. Спочивай з миром, Веня», — написала ведуча.

Реакція Маші Єфросиніної на смерть Вені / © фото з соцмереж

Олександр Педан

Ведучий написав, що смерть Вені — це невимовна втрата. Разом із тим він висловив щирі співчуття його рідним та близьким.

«Веня… Шкода, неймовірно шкода. Слова співчуття всім близьким», — зазначив шоумен.

Реакція Олександра Педана на смерть Вені / © фото з соцмереж

Леся Нікітюк

Ведуча не приховує, що шокована через новину про раптову смерть Вені. Водночас вона вірить, що гуморист опинився в кращому світі

«Просто шок… Саша, вірю, що ти в кращому світі», — написала Леся Нікітюк.

Реакція Лесі Нікітюк на смерть Вені / © фото з соцмереж

Даша Астаф’єва

Співачка поділилась чорно-білим фото Вені. Знаменитість зазначила, що взагалі не вірить, що сталась трагедія.

«Як в це повірити…», — написала артистка.

Реакція Даші Астаф’євої на смерть Вені / © фото з соцмереж

Фіма Констянтиновський

Гуморист не зміг стримати емоцій. Фіма Констянтиновський говорить, що на очах навертаються сльози. Шоуменові досі складно повірити, що Вені більше немає.

«Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитись плакати», — зізнався гуморист.

Реакція Фіми Костянтиновського на смерть Вені / © фото з соцмереж

Катерина Нікітіна

Акторка зізнається, що просто не вірить в те, що це сталося. Смерть Вені шокувала її, що на серці лишається лиш один біль.

«Ти єдиний, хто завжди називав мене мала… Так рідко бачились, але кожен раз як рідні. Ти був людина-душа. Просто біль. Веня, я не хочу в це вірити», — зазначила артистка.

Реакція Катерини Нікітіної на смерть Вені / © фото з соцмереж

Зазначимо, Олександр «Веня» Венедчук раптово помер 13 жовтня. Гумориста не стало у віці 32 років. Причина смерті наразі невідома. Проте торік наприкінці січня у нього виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. У гумориста стався крововилив у мозок. На тлі цього Веня переніс термінову операцію, а через пів року — повторне хірургічне втручання.

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