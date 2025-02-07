Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд зіграв весілля з молодшою на 11 років обраницею

Пара вже сім років разом і виховує двох дітей.

Зірка "Володаря перснів" американський актор Елайджа Вуд одружився.

Обраницею стала молодша на 11 років продюсерка Метте-Марі Конгсвед. Пара разом від 2018 року й уже виховує двох дітей – сина та доньку. Проте лише після семи років спільного життя вони офіційно уклали шлюб. У коментарі TMZ інсайдер повідомив, що закохані зіграли таємне весілля напередодні Нового року у Швеції. На свято були запрошені близько 80 осіб.

Елайджа Вуд з дружиною / Фото: Getty Images

До слова, свій новий статус підтверджував і сам Елайджа. Так, це сталося під час запису подкасту "Inside of You", де він назвав Метте-Марі своєю "дружиною". Втім, після цього подружжя не розповідало жодних подробиць.

Проте іноземне видання також знайшло відповідний запис про реєстрацію шлюбу 44-річного Вуда у відповідному реєстрі в окрузі Лос-Анджелес.

Нагадаємо, нещодавно акторка й телеведуча Дар'я Трегубова поділилася планами щодо заміжжя та чи готова приміряти весільну сукню. А незадовго до цього 44-річна зірка розсекретила свій новий роман, але ім'я обранця поки що тримає у таємниці.