Зірка "Володаря перснів" потужно підтримав Україну на червоному хіднику та назвав Путіна варваром

Американський актор Вігго Мортенсен, який знімався у фільмі "Володар перснів", на червоному хіднику потужно підтримав Україну.

Зокрема, днями у Глазго відбувся кінофестиваль, де знаменитість представив свій новий фільм "Мертвим не боляче". Утім, на червоному хіднику актор підтримав Україну. Мортенсен одягнув футболку з Тризубом та висловився, що світ не повинен забувати про війну, яку на українських землях вороже розв'язалася Росія.

"Ми підтримуємо українців у боротьбі проти російської агресії, проти людей, які їй потурають як у Росії, так і за її межами", - сказав Мортенсен у розмові з журналістами Daily Mail.

Вігго Мортенсен / Фото: Getty Images

Раніше ж актор підтримував українців в інтерв'ю для урядової платформи United 24. Зокрема, актор у своєму відеозверненні зазначав, що Україна має бути вільною. Окрім того, він назвав кремлівського кривавого диктатора Путіна варваром та розкритикував всіх, хто підтримує захоплення українських земель.

"Два роки смерті, руйнувань та немислимих страждань для народу України. Те, що будь-хто в країні мого народження, Сполучених Штатах Америки або в будь-якій іншій країні світу може ігнорувати варварство, захоплення землі Путіним та його урядом, для мене незрозуміло і цього не можна пробачити. Я підтримую народ України та його прагнення територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна!" – висловився актор.

Актор із "Володаря перснів" Вігго Мортенсен підтримав Україну та розкритикував дії росіян

Нагадаємо, нещодавно інший актор з "Володаря перснів" Орландо Блум підтримав Україну та зазначив, що війна має негайно припинитися. Окрім того, зірка Голлівуду пригадав, як минулого року приїжджав до Києва та став свідком повітряної тривоги.

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