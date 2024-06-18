Зірка "Володаря перснів" впав зі сцени просто під час вистави: актора терміново госпіталізували

Глядачі були шоковані, адже артист кричав від болю.

Зірка фільму "Володар перснів", британський актор Ієн Мак-Келлен впав зі сцени просто під час вистави.

Інцидент стався 17 червня. Зокрема, 85-річний артист грав в одній з вистав у Лондоні. Аж раптом Ієн Мак-Келлен впав зі сцени. Як пише Daily Mail, очевидці повідомляли, що це сталося через реквізит. Актор спотикнувся та полетів на підлогу.

Як говорять очевидці, видовище було жахливим. Світло одразу ввімкнули, а актор кричав на підлозі від несамовитого болю.

Ієн Маккеллен / Фото: Associated Press

"Він миттєво закричав, і, чесно кажучи, звуки були аж до кісток. Він кричав: "допоможіть мені, допоможіть мені, мої руки, мої руки, допоможіть мені, допоможіть", - розповідають очевидці.

Врешті, всіх глядачів вивели з зали, а виставу скасували. Тим часом самого актора терміново госпіталізували до лікарні. Ймовірно, все обійшлося. Представники Ієна Мак-Келлена повідомили, що він в гарному настрої та вже 19 червня повернеться на сцену. Актор взяв паузу від роботи на один день, аби відновити сили.

Ієн Маккеллен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно американська ведуча Опра Вінфрі потрапила до лікарні. У знаменитості, яка зізналась у вживанні препаратів для схуднення, виникли проблеми зі здоров'ям.

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