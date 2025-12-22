Зірка "Воно-2" і "Дротів" наклав на себе руки у віці 46 років

Джеймс Ренсон / © Associated Press

Американський актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у культовому серіалі «Дроти» та горорі «Воно-2», помер у віці 46 років.

Трагічну звістку підтвердили американські медіа з посиланням на офіційні джерела. За інформацією правоохоронних органів Лос-Анджелеса, смерть актора настала у п’ятницю 19 грудня. У звіті медичного експерта зазначено, що йдеться про самогубство. Ознак насильницьких дій з боку третіх осіб слідство не виявило, пише TMZ.

Джеймс Ренсон був одруженим і виховував двох дітей. Цікаво, що незадовго до його смерті дружина актора Джеймі Макфі опублікувала у соцмережах збір коштів на підтримку Національного альянсу з питань психічного здоров’я (NAMI), що багато хто сприйняв як спробу привернути увагу до теми ментального стану та підтримки людей у кризі.

Найбільшу популярність Ренсону принесла роль Честера «Зіггі» Соботки — емоційного та трагічного персонажа другого сезону серіалу «Дроти». Його герой, портовий робітник із кримінальними схильностями, став одним із найзапам’ятовуваніших образів проєкту.

Ширшій аудиторії актор також відомий за роллю дорослого Едді Каспбрака у фільмі «Воно-2» (2019), де він зіграв одного з учасників «Клубу невдах». Серед інших робіт Ренсона — участь у стрічках «Чорний телефон 2», «V/H/S/85» та низці незалежних кінопроєктів.

