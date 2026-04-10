ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Вовка з Волл-стріт" несподівано проговорився про шлюб і таємне народження другої дитини

Тривалий час актор замовчував такі кардинальні зміни в родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джона Гілл / © Associated Press

Зірка стрічок «Мачо і ботан», «Вовк з Волл-стріт», голлівудський актор Джона Гілл приголомшив подробицями особистого життя, яке донедавна ретельно приховував.

Так, знаменитість таємно узаконив стосунки зі своєю коханою й удруге став батьком. Про це 42-річний артист розповів у свіжому інтерв’ю Interview Magazine. У розмові з режисером Мартіном Скорсезе актор зізнався, що нині його життя зосереджене навколо родини.

«І тепер у мене двоє дітей. Єдина річ, яка може розлучити мене з сім’єю, — це монтажна кімната. Я люблю писати сценарій, люблю знімання, але монтаж… Це ніби десерт щодня. Навіть проблеми — це десерт», — поділився він.

Під час інтерв’ю Джона Гілл неодноразово називав свою обраницю «дружиною», фактично підтвердивши, що вони з Олівією Міллар офіційно одружені. Про кохану актора відомо небагато. Жінка є співвласницею вінтажного магазину та донькою відомої моделі 80-х Есме Маршалл. Пара веде доволі закритий спосіб життя та рідко ділиться подробицями особистого.

Їхні стосунки стали публічними 2022 році, коли закоханих заскочили разом у Санта-Барбарі. Уже навесні 2023-го з’явилися чутки про заручини — тоді Олівію помітили з каблучкою, схожою на обручку. І врешті, всі здогадки виявилися правдою. До слова, первісток у пари народився у травні 2023 року, а тепер, як з’ясувалося, у родині вже двоє малюків.

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie