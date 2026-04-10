Зірка "Вовка з Волл-стріт" несподівано проговорився про шлюб і таємне народження другої дитини

Джона Гілл / © Associated Press

Реклама

Зірка стрічок «Мачо і ботан», «Вовк з Волл-стріт», голлівудський актор Джона Гілл приголомшив подробицями особистого життя, яке донедавна ретельно приховував.

Так, знаменитість таємно узаконив стосунки зі своєю коханою й удруге став батьком. Про це 42-річний артист розповів у свіжому інтерв’ю Interview Magazine. У розмові з режисером Мартіном Скорсезе актор зізнався, що нині його життя зосереджене навколо родини.

«І тепер у мене двоє дітей. Єдина річ, яка може розлучити мене з сім’єю, — це монтажна кімната. Я люблю писати сценарій, люблю знімання, але монтаж… Це ніби десерт щодня. Навіть проблеми — це десерт», — поділився він.

Реклама

Джона Гілл / © Associated Press

Під час інтерв’ю Джона Гілл неодноразово називав свою обраницю «дружиною», фактично підтвердивши, що вони з Олівією Міллар офіційно одружені. Про кохану актора відомо небагато. Жінка є співвласницею вінтажного магазину та донькою відомої моделі 80-х Есме Маршалл. Пара веде доволі закритий спосіб життя та рідко ділиться подробицями особистого.

Їхні стосунки стали публічними 2022 році, коли закоханих заскочили разом у Санта-Барбарі. Уже навесні 2023-го з’явилися чутки про заручини — тоді Олівію помітили з каблучкою, схожою на обручку. І врешті, всі здогадки виявилися правдою. До слова, первісток у пари народився у травні 2023 року, а тепер, як з’ясувалося, у родині вже двоє малюків.

