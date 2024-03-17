Зірка "Я, "Побєда" і Берлін" Бліндар розповів, як дома вчиться керувати дроном і готується до ЗСУ

Український актор, зірка стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" Іван Бліндар розповів, чи готовий він йти захищати Україну на передовій.

За словамивиконавця ролі Кузьми Скрябіна, зараз всі мають бути до цього готовими.

"Зараз такі часи, що треба або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. І третього зараз не дано. Ну і треба жити максимально в цих паузах, поки ти донатиш, працюєш на донати. Чи вчишся воювати, чи воюєш. Не забувати про життя", - зазначив Бліндар в інтерв'ю РБК-Україна.

Актор поділився, що активно допомагає нашим захисникам і наразі займається конкретними запитами від військових. Окрім того Бліндар нещодавно побував в Краматорську, Констянтинівці, де поспілкувався з військовими. Також артист має в планах показати їм фільм "Я", "Побєда" і Берлін". Втім, де саме це відбудеться, не розсекречує у цілях безпеки.

Іван Бліндар, в фільмі "Я, "Побєда" і Берлін"

Разом з тим Іван Бліндар поділився,що готовий йти воювати. Він поділився, що пройшов курс з тактичної медицини, а також наразі опановує курс з керування дроном:

"Я домовився з хлопцями, скинули навчальний курс на дрон, на мавік і пульт мені передав мій однокласник. Я вже буду собі потрохи вчитись. Як то кажуть, ліпше знати і використати, ніж не знати і обісратись. Плюс FPV ще хочу освоїти. Але в майбутньому я би хотів навчитися великі крила освоїти… "Лелекою"... В разі чого, треба бути всім готовими", - прокоментував Бліндар.

Нагадаємо, журналісти сайту ТСН.ua вже подивилися стрічку "Я", "Побєда" і Берлін" і поділилися враженнями від стрічки у нашій рецензії.

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