Гламур
214
Зірка "Євробачення-2025" нахабно заспівала російською і виправдалася дивним порівнянням

Виконавиця дозволила собі зухвале ставлення до українців.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Клавдія Пападопулу

Клавдія Пападопулу / © Associated Press

Представниця Греції на "Євробаченні-2025" Клавдія Пападопулу, відома як Klavdia, нарвалася на хвилю критики після того, як заспівала російську пісню.

У своєму відео в TikTok вона виконала кавер на композицію JONY "Камин". Користувачі соцмереж, серед яких і чимало українців, різко відреагували на вибір треку. Люди нагадали артистці, що Росія веде криваву війну проти України, а будь-які прояви російської культури зараз сприймаються як підтримка агресора.

Втім, відповідь співачки лише підбурила ще більше гейту в свій бік. На запитання української спільноти пісенного конкурсу вона грубо заявила, що творчість не висвітлює її політичної позиції.

"Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?" — повідомила співачка.

Клавдія Пападопулу / © instagram.com/klavdiaitiz

Клавдія Пападопулу / © instagram.com/klavdiaitiz

До слова, це вже не перший скандал навколо Klavdia. Щоправда, попередній стосувався довкола її виступу на "Євробаченні-2025". Раніше її звинувачували у плагіаті сценічних рішень, адже у постановці співачки знайшли відсилання до номерів Джамали та дуету Jerry Heil і alyona alyona.

Нагадаємо, нещодавно блогер-втікач Олександр Волошин знову опинився в центрі скандалу. Цього разу він відмовився допомагати ЗСУ й озвучив власне пояснення.

