Зірка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук зізналася, чи виплачують їй зарплатню під час війни

Зірка проєкту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук привідкрила завісу роботи Студії "Квартал 95" під час повномасштабної війни.

У програмі Гончарова Подкаст Адамчук розповіла, що всі концерти "Кварталу", які відбуваються, - вони благодійні. Квитки на них не продаються, а в залі присутні військові, медики, поліція, нацгвардія. Марта щаслива тому, що "Квартал" знаходить можливість зараз щось знімати, оскільки це дуже кропітка і затратна праця.

Також акторка та вокалістка розповіла, хто наразі керує "Жіночим Кварталом" і чи правда, що від початку директоркою проєкту мала стати Олена Кравець, яка наразі залишила "Вечірній Квартал" і стала ведучою.

"Це я чую на рівні пліток. Не знаю. Але всередині колективу це не обговорювалось (стосовно керівництва Кравець – прим.ред.). Тим паче у нас зараз взагалі об'єднались, я поки що теж не розумію, чи це тимчасово чи так і буде. Ми виступаємо як "Єдиний Квартал", це чоловічий і жіночий разом. Особисто нашим, "Жіночим Кварталом" керує Саша Пікалов. Напевно, обома "кварталами" – це Женя Кошовий і Саша. Але все одно кожен з них є частково режисером. Є ще Іра Пікалова, яка в нас як директорка", - розповіла Адамчук.

Акторки "Жіночого Кварталу" / Фото: Студія "Квартал 95"

За словами артистки, у неї є контракт з "Кварталом 95", проте ніхто артистам "руки не зв'язував", і якщо в них є робота поза "Кварталом" – не заперечують:

"У нас ходіння наліво – все офіційне. У нас є паралельне життя, їм це теж на руку. Як ніяк ми обличчя "Кварталу". У нас у кожного є своя діяльність. У нас є графік, якщо в нас намічається якась власна подія, ми вносимо в графік, для того щоб вони були в курсі, щоб не було накладок. У нас "Квартал" все ж таки в пріоритеті, у нас є контракт. Якщо якась подія, то в нас вони на першому місці. Тому якісь свої дати вносимо в графік і дякую їм також, тому що йдуть на зустріч. Вони дивляться графік кожного з нас і дивляться знімання чи виступ благодійний, вони ставлять в порожнє вікно. Це теж з їхнього боку немало", - зазначила Адамчук.

Акторки "Жіночого Кварталу"

Розповіла артистка й про те, чи виплачують їм у "Жіночому Кварталі" зарплатню, оскільки всі концерти "Кварталу" благодійні:

"Символічну зарплатню отримую. Ніхто нічого не вибивав. Їхня ініціатива. Ми дуже вдячні. Чи приходять гроші з каналів зараз, чи продають вони благодійні концерти, я не знаю. В основному мій заробіток, це я сама. У мене є ФОП. Слава богу, є якась можливість зараз виступати, десь заробляти. Сплачувати податки. Але, я рада, що з "Кварталом" в нас є двіжуха", - сказала Адамчук.

Марта Адамчук у "Жіночому Кварталі" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

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