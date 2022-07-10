Зірка "Жіночого кварталу" Машлятіна розчулила історією, як її 91-річний дідусь віддає частину пенсії для ЗСУ

Знаменитість розповіла, що Олександру Васильовичу майже 92 роки. Він чудовий хімік.

А ще Олександра поділилася, що в її дідуся гарна пам'ять. Він може прочитати на пам'ять вірш якогось "вєлікого руского", через що у них з внучкою виникають конфлікти.

"Зараз йому складно, бо він не розуміє "до чого тут Пушкін?", "а Менделєєв?!" - це взагалі особиста травма. 60 років із свого 91 він прожив в Союзі з тою освітою та культурою, яку він вбирав, як губка. Тому інколи переконати його в чомусь дуже непросто", - поділилася Машлятіна у своєму Instagram.

Утім, дідусь Олександри чудово розуміє, що Росія – окупант і те, що ЗСУ необхідна допомога. Тому Олександр Васильович з кожної пенсії переказує 200 гривень на допомогу українським захисникам.

Дідусь Олександри Машлятіної / Фото: instagram.com/mashliatina

"Знаю, що ми ще будемо багато з ним сперечатися щодо Ахматової і Цвєтаєвої , але я вже чула перші вірші дідуся українською і, сподіваюсь, що зовсім скоро замість "мой дядя самых честных правил…" почую "Еней був парубок моторний…". Я над цим працюю", - додала Олександра.

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