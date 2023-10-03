Зірка "Жіночого кварталу" Машлятіна у купальнику посвітила стрункою фігурою

Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна посвітила стрункою фігурою у купальнику.

Пікантний знімок артистка опублікувала в Instagram-stories. На фото знаменитість позувала у рожевому бікіні. Машлятіна відпочивала біля басейну, лежала на шезлонгу та демонструвала струнке та накачане тіло, а також довгі ніжки.

Пікантний кадр Олександра опублікувала не просто так. Знаменитість хотіла привернути увагу підписників до свого збору коштів на авто для ЗСУ. Тож, в обмін на знімок у купальнику артистка попросила користувачів переказати гроші на джип для українських захисників.

Олександра Машлятіна / Фото: instagram.com/mashliatina

"Шановні підписники! Треба тачка. Пікап є! Це моє фото в купальнику. Тепер треба зібрати на джип", - зазначила Олександра.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба похизувалася фігурою у купальнику з відвертими вирізами. Знаменитість продемонструвала пишні форми, коли відпочивала в сауні.

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