Зірка "Жіночого Кварталу" натякнула на стосунки з відомим співаком

Акторка "Жіночого Кварталу", співачка та ведуча Валерія Товстолєс не афішує особисте життя.

Після того, як артистка розірвала заручини з колегою з "Ліги сміху" Андрієм Лузаном, більше вона про свої романи не розповідала. Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну Валерія зізнавалася, що зараз вона не закохана.

Однак в той же період на сторінці знаменитості в Instagram з'явилися світлини, де вона зображена разом зі співаком Нікітою Леонтьєвим, більш відомим як ENLEO. На фото знаменитості постають під час романтичної фотосесії, обіймаються та ніжно дивляться одне на одного.

Валерія Товстолєс та ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Ці знімки Товстолєс супроводила смайлом у вигляді палаючого серця. Своєю чергою, ENLEO прокоментував пост у вигляді трьох різних сердець.

Валерія Товстолєс та ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Валерія Товстолєс та ENLEO / Фото: instagram.com/lera_fatforest

Шанувальники зазначили що Валерія та ENLEO мають гармонійний вигляд:

Милі фото, гарна пара

Так тендітно і ніжно

Гірко молодятам тричі

Чи насправді між артистами є якісь стосунки, чи ж то ці романтичні кадри були зроблені в рамках якось проєкту, не відомо. Втім, відтоді минуло декілька місяців і жодного разу Товстолєс публічно ENLEO більше не згадувала.

Як відомо, ENLEO співак родом з Маріуполя, був учасником "Голосу країни-11". Свого часу він спричинив фурор у Мережі своїм кавером на хіт Тома Оделла Another Love.

Нагадаємо, що днями Валерія Товстолєс розсекретила свою вагу.

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