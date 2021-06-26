Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у червоному сексі-купальнику позувала мокрою біля басейну

Акторка розбурхала уяву прихильників спокусливим відео.
Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно у червоній сукні з розрізами похизувалася довгими ніжками та стрункою фігурою, поділилася звабливим відео.
На сторінці в Instagram акторка опублікувала ролик, на якому мокрою ефектно виходить з басейну. У дописі Катерина постає у спокусливому червоному суцільному купальнику.
Шанувальники зірки не втратили можливість зробити їй компліменти та зазначили, що у неї просто неймовірно розкішні форми.
- Твоя чарівність і краса затьмарили все!
- Яка грація!
- Яка гаряча дівчина
Нагадаємо, нещодавно Катерина Нікітіна розбурхала уяву фанів відвертими світлинами. Так, акторка влаштувала собі фотосесію, де позувала топлес у полі.