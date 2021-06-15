Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у червоній сукні з розрізами показала ніжки та струнку фігуру

Акторка поділилася спокусливими кадрами.
Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно розбурхала уяву фанів фотосесією топлес у полі, поділилася новим спокусливим фото.
Так, на сторінці в Instagram Нікітіна розмістила декілька світлин, на яких позує у звабливій червоній сукні з високими розрізами. Акторка зображена на знімках з розпущеним волоссям у прикрасах та у чорних босоніжках.
Шанувальники Катерини не знехтували можливістю засипати її компліментами.
- Красуня
- Дуже сексуально
- Яка вогняна дівчина
- Тобі дуже личить червоний
Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна похизувалася світлинами у звабливому червоному купальнику на відпочинку у Туреччині. Акторка уявила себе рятувальницею Малібу.