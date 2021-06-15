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Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у червоній сукні з розрізами показала ніжки та струнку фігуру

Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у червоній сукні з розрізами показала ніжки та струнку фігуру

instagram.com/nikitkinna

Акторка поділилася спокусливими кадрами.

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно розбурхала уяву фанів фотосесією топлес у полі, поділилася новим спокусливим фото.

Так, на сторінці в Instagram Нікітіна розмістила декілька світлин, на яких позує у звабливій червоній сукні з високими розрізами. Акторка зображена на знімках з розпущеним волоссям у прикрасах та у чорних босоніжках.

© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna
© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna

Шанувальники Катерини не знехтували можливістю засипати її компліментами.

  • Красуня
  • Дуже сексуально
  • Яка вогняна дівчина
  • Тобі дуже личить червоний

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна похизувалася світлинами у звабливому червоному купальнику на відпочинку у Туреччині. Акторка уявила себе рятувальницею Малібу.