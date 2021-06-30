Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у фіолетовому бікіні похизувалася апетитними формами

Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у фіолетовому бікіні похизувалася апетитними формами

instagram.com/nikitkinna

Акторка поділилася спокусливим знімком.

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно розбурхала уяву прихильників пікантним відео, показала фанам струнку талію.

Так, у своєму фотоблогу акторка розмістила світлину на якій зображена у спокусливому фіолетовому бікіні. Катерина позує усміхненою на тлі моря.

© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna

"Лечу на зустріч пригодам! Сьогодні починається моя спонтанна поїздка", - коротко підписала допис під фото Нікітіна.

Шанувальники Катерини не втратили можливість зробити їй компліменти та зазначили, що зірка має розкішну фігуру.

  • Фігура неперевершена!
  • Красуня
  • Наче королева, йде крізь хвилі

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна поділилася звабливими світлинами. На яких позувала у червоній сукні з високими розрізами.