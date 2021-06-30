Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у фіолетовому бікіні похизувалася апетитними формами

Акторка поділилася спокусливим знімком.
Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно розбурхала уяву прихильників пікантним відео, показала фанам струнку талію.
Так, у своєму фотоблогу акторка розмістила світлину на якій зображена у спокусливому фіолетовому бікіні. Катерина позує усміхненою на тлі моря.
"Лечу на зустріч пригодам! Сьогодні починається моя спонтанна поїздка", - коротко підписала допис під фото Нікітіна.
Шанувальники Катерини не втратили можливість зробити їй компліменти та зазначили, що зірка має розкішну фігуру.
- Фігура неперевершена!
- Красуня
- Наче королева, йде крізь хвилі
Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна поділилася звабливими світлинами. На яких позувала у червоній сукні з високими розрізами.