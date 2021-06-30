Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у фіолетовому бікіні похизувалася апетитними формами

Акторка поділилася спокусливим знімком.

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна, яка нещодавно розбурхала уяву прихильників пікантним відео, показала фанам струнку талію.

Так, у своєму фотоблогу акторка розмістила світлину на якій зображена у спокусливому фіолетовому бікіні. Катерина позує усміхненою на тлі моря.

instagram.com/nikitkinna

"Лечу на зустріч пригодам! Сьогодні починається моя спонтанна поїздка", - коротко підписала допис під фото Нікітіна.

Шанувальники Катерини не втратили можливість зробити їй компліменти та зазначили, що зірка має розкішну фігуру.

Фігура неперевершена!

Красуня

Наче королева, йде крізь хвилі

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна поділилася звабливими світлинами. На яких позувала у червоній сукні з високими розрізами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання