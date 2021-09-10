Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна у купальнику похвалилася пружними сідницями

Акторка грайливо покрутилася на камеру.

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна знову похвалилася підтягнутою фігурою.

Так, акторка розмістила на своїй сторінці в Instagram ролик, де попозувала у купальнику. На відео знаменитість спершу постала загорнута у білий рушник, а коли зняла його – покрутилася на камеру у чорному суцільному купальному вбранні. Катерина посвітила пружними сідничками.

"Бем!!! У Грибівці на фестивалі ловлю останні теплі деньки! Неймовірна атмосфера", – поділилася гумористка.

Зі свого боку, шанувальники оцінили фігуру красуні у коментарях.

Крутяк! Вогняна

Дуже файна

Красуня

Супер

Нагадаємо, не так давно Нікітіна у бікіні еротично повигиналася на пляжі. Акторка показала фото і відео з відпустки у Грузії.

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