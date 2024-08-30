Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна вперше показала свого коханого та як відпочиває з ним в Одесі

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна розсекретила подробиці особистого життя.

Зокрема, у своєму Instagram вперше засвітила свого обранця. Ймовірно, чоловіка звати Павло й саме про нього навесні цього року розповідала Катерина. Ще тоді вона зізнавалася, що понад рік перебуває у стосунках з колегою зі знімального майданчика гумористичного шоу. Тож під час відпочинку в Одесі Нікітіна вперше показала його й те, як вони разом розважаються під час відпустки. Так, на кадрах коханий Нікітіної бере її на руки та дуркує.

Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

"Завжди так, коли кажу ну давай знімемо щось", — з гумором написала знаменитість.

Також артистка показала їхню рутину й як вони разом йшли на тренування до спортзалу.

Катерина Нікітіна з обранцем / Фото: instagram.com/nikitkinna

"Приїхали на відпочинок і все одно знайшли, де потренуватися. Займатися разом – я це люблю", — поділилася Катерина.

Нагадаємо, нещодавно серйозні зміни в особистому житті сталися у зірки "Кріпосної", акторки Анастасії Нестеренко. Знаменитість вийшла заміж за актора з "Кіборгів" Костянтина Темляка, який нині служить в лавах ЗСУ.

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