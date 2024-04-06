Зірка "Жіночого Кварталу" Нікітіна закрутила новий роман і вперше розповіла про коханого

Катерина також розповіла про проблеми у стосунках і як їх вирішувала.

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна вперше розповіла про нового обранця.

Так, Катерина зізналася, що вже понад рік її серце не вільне. Її бойфрендом став колега зі знімального майданчика гумористичного шоу на ім'я Павло.

"Вже десь трошки більше року разом. Паша. Він зі сфери гумору. Він більше з авторської групи. Ми познайомилися на футболі. Це та людина, з якою я років сім перетиналася в компаніях", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Нікітіна / Фото: instagram.com/nikitkinna

Також Катерина зізналася, що на ранніх етапах роману у неї виникли проблеми з частими сварками з коханим, тому вона зверталася за допомогою до психотерапевта. І це, за словами гумористки, допомогло врятувати ситуацію:

"Якщо бути відвертою, то я пішла до психотерапевта, щоб не розійтися з ним. Я дійшла до того моменту, коли три-чотири місяці і я знову починаю сваритися. Але мені все так подобається, я не хочу розставитися, але мені неприємно, я не можу впоратися зі своїми емоціями. В голові було багато запитань", - зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка та ведуча Раміна Есхакзай вперше після розлучення з відомим адвокатом закрутила новий роман і натякнула, чим займається її бойфренд.

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