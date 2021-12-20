Зірка "Жіночого Кварталу" Оруджова похизувалася пишними грудьми у сукні з відвертим декольте

Акторка похвалилася принадами.
Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова похвалилася своїми розкішними формами.
У фотоблогу учасниця шоу "Танці з зірками" запостила серію знімків, на яких спокусливо позувала у розкішній чорній сукні з глибоким декольте. Так, фігуриста акторка засвітила пишні груди.
Свій образ гумористка доповнила макіяжем, укладанням та стильними прикрасами.
"Агов! Це просто я! Стою така… Лише прокинулася! Що?" – підписала публікацію вона.
У відповідь користувачі порівняли артистку з богинею.
- Господи, це що за богиня?
- Гаряча
- Вау! Незрівнянна
- Просто богиня
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