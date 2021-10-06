Зірка "Жіночого Кварталу" Оруджова повністю оголилася та прикрилася лише рушником

Акторка розбурхала уяву шанувальників.

Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова здивувала прихильників неочікуваною фотосесією.

Так, артистка поділилася з фанатами у Instagram бекстейджем з пікантних знімань, під час яких повністю оголилася. У короткому відео фігуриста Настя сидить на стільці повністю оголеною, прикриваючись лише рушником та руками.

Настя Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

"Зовсім скоро новий сезон "Жіночого Кварталу" на 1+1. Буде гаряче. Як мінімум, у мене там згиналися обидва коліна, я вважаю, це сексі", - прокоментувала відверті знімання Оруджова.

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Як повідомила акторка, фотосет відбувався ще до того, як вона отримала серйозну травму коліна. Нагадаємо, це сталося під час участі Оруджової у проєкті "Танці з зірками". Через травму артистка була змушена покинути танцювальне шоу завчасно.

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